宇树科技创始人王兴兴：机器人核心瓶颈是能否解决几毫米的工作误差

IT之家 9 月 25 日消息，据界面新闻今日报道，第五届全球数字贸易博览会 9 月 24 日在杭州举行，宇树科技创始人王兴兴发表《从机械到灵智 — 具身未来进化论》主题演讲。

回顾 AI 行业发展，ChatGPT 的出现彻底重塑了大众对人工智能的认知，打开了行业想象力。对此王兴兴判断，具身智能赛道未来也必将迎来专属的“ChatGPT 时刻”。当机器人可在 80% 的陌生场景中，通过语音具身能力完成 80% 的任务时，就意味着行业抵达爆发临界点。届时全球企业与各国资源将集中涌入赛道，这一产业拐点有望在未来几年落地。

让机器人说指令、象征意义执行某个具体工作，在去年已能实现。王兴兴认为，目前最大的问题是 AI 模型的输入、输出与真实物理世界精准匹配度不足，机器人工作会有几毫米的误差。“未来谁能解决这个问题，机器人的问题就完全解决了。”王兴兴说。

IT之家注意到，在今年 8 月的 2026 世界机器人大会（WRC 2026）期间，宇树科技创始人王兴兴也提出过类似观点。王兴兴现场解答为什么其产品没有进行在工厂，家庭等场景大规模推广，“其实最主要的原因就是目前整体的效率和它的能力还是不够，简单来说就是虽然目前我们机器人能做一些工作，但是它的效率其实跟人比起来还是低一些。”

此外，他还表示，现在人形机器人当有一些新任务时，要重新进行训练，导致效率相对更低一点，“所以我们还是希望把技术做到更加泛化，能力更加精准，再在具体场景中进行大规模推进。”

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