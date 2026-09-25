特斯拉再度预热新一代 Roadster 跑车，秀出贯穿式灯带

IT之家 9 月 25 日消息，特斯拉今天（25 日）再度预热第二代 Roadster 跑车。新预告没有直接揭晓新车，只是展示了车头贯穿式 LED 灯带，把悬念留到了北京时间 10 月 2 日正式发布当天。

Roadster 预告片没有透露多少硬件信息，重点仍是营造气氛。画面中的车身几乎完全隐藏在阴影里，只能看到车头一段发亮的贯穿式 LED 灯带。特斯拉数周前确认了北京时间 10 月 2 日的发布时间，最新画面没有进一步公布内饰布局、电池容量或最终外观。

该车的另一大亮点，是马斯克此前公开谈过的推进器方案：将源自 SpaceX 技术的冷气推进器用在车上。报道称，车辆有望在通常布置后排座椅的位置安装约 10 个推进器，通过调整气流和重量转移改善加速和过弯表现。

特斯拉尚未确认推进器方案可以投入量产。过去一年，马斯克多次公开谈到这一构想，不过未公布技术规格、售价或采用该功能车型的交付时间。因此，推进器目前仍属于公开提出的产品设想。

Roadster 目前有一个已经明确的数字：预订需要支付 50,000 美元（IT之家注：现汇率约合 33.6 万元人民币）可退还订金。短暂停止接受预订后，特斯拉又重新开放了订金通道。

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