《GTA 6》被指预购表现偏向索尼 PS5，微软 XBOX 高管回应“我们很满意”

IT之家 9 月 25 日消息，此前有消息称，与微软的 XBOX Series X|S 相比，《GTA 6》的预购明显偏向索尼 PS5。

外媒 The Verge 记者汤姆 · 沃伦本周在报道 XBOX 裁员和工作室重组时指出，PS5 在《GTA 6》预购中的优势，进一步给 XBOX 平台敲响了警钟。

不过，XBOX CSO（首席战略官）马修 · 鲍尔今天（25 日）对此回应称，微软对《GTA 6》目前的预购表现非常满意。微软的内部数据显示，XBOX 版《GTA 6》所占的预购份额，与 XBOX 在整个主机市场所占的份额基本一致。

汤姆，我们对《GTA 6》的预购表现非常满意。这款游戏不断刷新 XBOX 平台纪录，我们预计整个秋季还会刷新更多纪录。内部分析显示，我们的预购份额与我们在主机市场的份额相符。

与索尼会定期公布 PS5 销量的做法不同，微软已经多年未公布 XBOX Series X|S 的具体销量了。截至 6 月 30 日，PS5 累计销量超过 9500 万台。分析师估计，PS5 销量至少达到 XBOX Series 全系合计销量的两倍。照此比例计算，PS5 版《GTA 6》的预购量约为 XBOX Series X|S 版的两倍。

索尼与 Rockstar Games 围绕《GTA 6》展开的合作，同样会明显影响两个平台的预购表现。索尼持续重点推广《GTA 6》，且《GTA 6》的实机展示主要以 PS5 版为主。与此同时，PS5 频繁出现在游戏宣传材料中，索尼还为主机设计了一套《GTA 6》定制 UI。

索尼还通过博客提到，《GTA 6》将利用 PS5 的 DualSense 手柄内置扬声器、触觉反馈。此外，手机端 PlayStation App 还推出了一款用于《GTA 6》营销活动的图标，采用游戏配色和浅色羽状叶片。

The Verge 还提到，由 XBOX 新任 CEO 阿莎 · 夏尔马主导的这轮 XBOX“重置”，可能会让 XBOX 未来更容易被分拆出去，或改为以微软全资子公司的形式运营。

据IT之家了解，《GTA 6》定于 11 月 19 日发售，首发平台仅有 PS5 和 XBOX Series X|S。