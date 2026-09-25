乘联分会：今年以来全国乘用车累计零售 1259.3 万辆，同比下降 21%

IT之家 9 月 25 日消息，乘联分会 9 月 23 日公布了最新销量数据。9 月 1-20 日，全国乘用车市场零售 87.8 万辆，同比去年 9 月同期下降 22%，较上月同期增长 8%，今年以来累计零售 1,259.3 万辆，同比下降 21%。
IT之家整理如下：
乘用车：9 月 1-20 日，全国乘用车市场零售 87.8 万辆，同比去年 9 月同期下降 22%，较上月同期增长 8%，今年以来累计零售 1,259.3 万辆，同比下降 21%；9 月 1-20 日，全国乘用车厂商批发 100.1 万辆，同比去年 9 月同期下降 19%，较上月同期增长 21%，今年以来累计批发 1,818.4 万辆，同比下降 6%。
新能源：9 月 1-20 日，全国乘用车市场新能源零售 59.6 万辆，同比去年 9 月同期下降 9%，较上月同期增长 14%，今年以来累计零售 727 万辆，同比下降 12%；9 月 1-20 日，全国乘用车厂商新能源批发 74 万辆，同比去年 9 月同期增长 8%，较上月同期增长 25%，今年以来累计批发 1,051.8 万辆，同比增长 9%。
渗透率：9 月 1-20 日，全国乘用车市场新能源零售渗透率 67.9%；9 月 1-20 日，全国乘用车厂商新能源批发渗透率 73.9%。
生产：9 月第一至三周，全国纯燃料轻型车生产 33 万辆，同比去年 9 月同期下降 52%，较上月同期增长 47%；9 月第一至三周，混合动力与插混总体生产 26.5 万辆，同比去年 9 月同期下降 23%，较上月同期增长 21%。