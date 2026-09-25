甲骨文为数据中心延期风险留后路，发出“不可抗力”通知引华尔街质疑

IT之家 9 月 25 日消息，当地时间 24 日，据彭博社报道，甲骨文为旗下旗舰 AI 数据中心项目的延期风险提前采取保护措施，华尔街由此开始质疑，甲骨文能否如期建成足够的数据中心容量，为 AI 业务扩张提供支撑。

甲骨文已向 Blue Owl Capital 旗下的 STACK Infrastructure 发出不可抗力通知，后者负责开发位于新墨西哥州的 Project Jupiter AI 数据中心项目。当企业无法控制的事件影响项目推进时，不可抗力通知可以让企业暂停履行部分合同义务。彭博社此前率先报道了此事。

甲骨文称，Project Jupiter 仍按原定时间表推进。

甲骨文发言人迈克尔 · 埃格伯特说：“这种规模的开发项目经常会使用不可抗力通知，项目合作方通常借此保留合同权利。仅凭通知本身，不能认定项目会延期，也不代表交付预期发生变化。Blue Owl、STACK Infrastructure 和甲骨文在 Project Jupiter 上的立场完全一致。不可抗力通知不会改变各方对这个多年期项目的财务承诺。”

投资者对甲骨文能否兑现庞大的 AI 基础设施扩张计划产生疑问，甲骨文股价当地时间周四下午下跌约 4%。

RBC 资本市场分析师里希 · 贾卢里亚在投资者报告中写道，不可抗力通知“表明甲骨文对项目执行风险的内部评估，发生了足以促使公司寻求法律保护的变化”。换言之，甲骨文认为项目延期的风险有所增加。

甲骨文为建设新数据中心举债数百亿美元，希望满足公司所称快速增长的 AI 计算需求。要让这一战略奏效，甲骨文不仅需要不断签下客户，还必须让足够多的新数据中心容量投入使用，才能把持续增加的合同积压转化为收入。

甲骨文第一季度资本支出达到 285 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,914.42 亿元人民币），一年前为 85 亿美元（现汇率约合 570.97 亿元人民币），公司同时维持 2027 财年 900 亿至 950 亿美元（现汇率约合 6,045.53 亿至 6,381.39 亿元人民币）的资本支出预测。

贾卢里亚表示，Project Jupiter 正是甲骨文计划用来把合同积压转化为收入的数据中心项目之一。“甲骨文目前的数据中心供应能力受限，因此 2028 年时间表只要出现延误，就会直接影响容量交付和收入确认。”