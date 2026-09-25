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AOC 推出 34 英寸 G4 宙斯盾带鱼屏显示器：WQHD 200Hz，国补价 1613.7 元

2026/9/25 16:26:46 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 9 月 25 日消息，冠捷推出了一款新的 AOC G4 宙斯盾系列显示器，型号为 CU34G4H，京东显示为 1793 元，叠加国补后 1613.7 元。

京东 AOC 34 英寸带鱼屏显示器 CU34G4H HVA HDR 出厂校色 21:9 曲面 1500R 电竞 1793 元直达链接

这款 34 英寸显示器采用 Fast VA 快速液晶面板，有着 WQHD 分辨率、200Hz 刷新率、21:9 比例、1500R 曲率、0.3ms MPRT / 1ms GTG 响应时间，搭配 MBR Sync 自研插帧同步技术，可有效消除运动模糊和拖影，同时兼容 G-Sync 和 FreeSync 技术。

AOC CU34G4H 高刷宣传

这款显示器拥有 4000:1 静态对比度，覆盖 100% sRGB 色域、95% DCI-P3 色域，支持 True 8bit 色深，出厂逐台校色，保证 ΔE＜2 (CIE2000)，同时支持 HDR 10 高动态解析，峰值亮度达 300 cd/m²。

AOC CU34G4H 色域宣传

功能方面，它内置 AI 智慧质控引擎，包含 Dark Boost 亮暗部动态细节增强技术，提供三档优化设置，改善亮部过曝、暗部死黑问题，同时支持 PIP / PBP 智能分屏，可同时显示两路信号，实现多任务并行处理。

AOC CU34G4H 分屏功能

针对电竞玩家，它还专为 FPS 游戏定制了丰富的辅助功能，包括 GameColor 灰阶色彩调节、FPS 狙击镜、FPS 帧计数器、动态准星，堪称“物理外挂”。

AOC CU34G4H 电竞辅助功能

护眼设计上，这款显示器采用 DC 调光不闪屏，预设了多媒体、网络、办公室、阅读四种低蓝光情景模式，可过滤有害蓝光波长。

AOC CU34G4H 低蓝光护眼

它配备人体工学支架，支持 130 mm 升降、左右旋转各 20°、俯仰角 -5°-23° 调节，支持一键快拆底座，方便安装拆卸和壁挂，配备圆形理线孔保持桌面整洁；提供双 HDMI 2.1 TMDS、DP 1.4 以及音频输出接口。

AOC CU34G4H 支架接口

IT之家附详细参数如下：

AOC CU34G4H 规格参数

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