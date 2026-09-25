又一家 AI 明星公司诞生：曝“医生版 ChatGPT”OpenEvidence 估值冲上 150 亿美元

IT之家 9 月 25 日消息，据《商业内幕》今天（25 日）报道，面向医生提供 AI 搜索服务的 OpenEvidence，成为又一家在短期内连续完成两轮融资的 AI 明星公司。

知情人士称，OpenEvidence 近期获得多家医院系统和安德森 · 霍洛维茨合计 2.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 16.79 亿元人民币）投资，估值升至 150 亿美元（现汇率约合 1,007.59 亿元人民币）。今年 1 月，OpenEvidence 刚完成一轮融资，当时估值为 120 亿美元（现汇率约合 806.07 亿元人民币）。

一名知情人士称，OpenEvidence 或愿意考虑出售公司，其中还包括算力资源的使用权。如果反 AI 情绪持续升温并阻碍数据中心扩建，未来算力供应可能趋于紧张。目前尚无法核实是否已有潜在收购方对 OpenEvidence 表达并购兴趣，公司也可能选择继续保持独立。

OpenEvidence 总部设在迈阿密，过去一年融资总额超过 10 亿美元（现汇率约合 67.17 亿元人民币），投资者包括 Thrive Capital、DST、GV、凯鹏华盈和红杉资本。OpenEvidence 将旗下 AI 搜索引擎称为“史上增长最快的医生应用”。

OpenEvidence 完成新一轮融资之际，OpenAI、Anthropic 等 AI 巨头正进一步拓展医疗业务。除了向其他公司的产品提供底层模型，这些 AI 巨头也越来越多地亲自开发医疗工具。

对于潜在收购方，OpenEvidence 可以省去从零进入医疗市场的过程。OpenEvidence 已积累了医生用户，也具备处理敏感医疗信息的经验，并在 AI 公司越来越希望占据的庞大市场中取得立足点。

OpenEvidence 创立于 2022 年，产品已在医疗专业人士中得到广泛使用，美国超过三分之二的医生依靠其获取诊断和治疗建议。

OpenEvidence 与多家大型科技公司保持业务关系，英伟达也是投资者之一。该公司不仅在本周与 Anthropic 达成合作，先前还接入了谷歌和微软的 AI 工具。