博世汽车售后市场业务负责人：电池维修成本过高，或致车辆预期使用寿命缩短

IT之家 9 月 25 日消息，据外媒 motor1 今天（25 日）报道，如今的汽车价格越来越高，结构越来越复杂，对高压电子系统的依赖也越来越深。几项趋势叠加，或带来一个很少有人愿意正视的问题：汽车的使用寿命缩短。

博世汽车售后市场业务负责人鲁珀特 · 赫尔巴赫警告称，汽车行业加速转向电动化后，要让车辆长期留在道路上的前提，是维修费用必须保持在经济上可接受的范围内。

赫尔巴赫接受德国《汽车周刊》采访时指出，汽车售后行业也正在迎接一种完全不同的维修模式。从技术层面来讲，汽车完全可以使用几十年，但车主未必会愿意为一辆老车持续承担几十年的维修费用。一旦某个核心部件的更换成本超过整车价值，直接报废往往比继续维修更符合经济逻辑。

电动汽车的电池，则是其中的关键：动力电池通常是车辆成本最高的部件。电池出现故障并不等于必须整包更换，但车辆进入高车龄阶段并脱离保修后，维修费用仍可能迅速上升。博世指出，很多电池故障可以通过维修单个模块解决，无需更换整个电池包。

售后维修体系因此十分关键。如果独立维修厂能够以合理价格完成电池故障诊断，并维修或更换单个部件，电动汽车在原厂保修结束多年后仍有继续使用的价值。一块价格高昂的电池，不应让一辆其他部分完全正常的汽车直接失去使用意义。

赫尔巴赫表示：“如果我们无法让电池维修或更换在经济上更有吸引力，那么答案非常明确：是的，汽车的预期使用寿命会缩短。这不仅意味着售后市场潜力受损，也将是可持续经营实践的一次重大倒退，因为许多汽车部件的设计使用寿命要长得多。因此，回收和维修是整个行业的核心任务。”