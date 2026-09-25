长安汽车：行业进入存量博弈阶段，利润率降至历史低位

IT之家 9 月 25 日消息，9 月 24 日，长安汽车发布新一期投资者关系活动记录表。

长安汽车提到，当前，汽车行业面临国内市场承压与国际形势复杂多变的双重挑战。国内市场方面，随着前期补贴政策退坡、消费者观望情绪加重，内需增速显著放缓；行业进入存量博弈阶段，利润率降至历史低位。面对市场竞争加剧，公司坚持价值导向、量利平衡的经营原则，主动规避恶性价格竞争，聚焦产品与服务打造差异化竞争力。坚持长期主义，坚持品牌向上，坚定高端化升级、技术创新、生态融合、全球化发展。

IT之家从公告获悉，长安汽车还透露，公司在三电和智能化领域均已进行系统布局。三电方面，公司已实现电池、电驱、电控产业布局全覆盖：电池领域打造了“金钟罩”电池品牌，获 2025 年国家科技进步二等奖；电驱领域，量产行业首款多合一电驱，太行分布式电驱技术正式迈入量产与普及阶段；电控领域，行业首发“七合一”跨域融合 SVDC。

智能化方面，长安汽车继去年 12 月获得国内首块 L3 级自动驾驶专用正式号牌后，今年又获批 L4 级自研 Robotaxi 测试牌照，成为拥有全合规、全场景 L4 级无人驾驶实测资格的车企；2026 年 9 月 4 日公司正式发布天枢领航，为公司全栈自研的智能辅助驾驶解决方案，全系搭载激光雷达、全系采用“端到端”技术，目前天枢领航已进入量产上车阶段。长安汽车表示，将持续推进电池技术的自主研发与产业化。