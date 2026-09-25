Reddit 版主大规模复制、传播盗版 Switch 游戏，被判赔偿任天堂 450 万美元

IT之家 9 月 25 日消息，据外媒 VGC 今天（25 日）晚间报道，任天堂在一起 Switch 游戏盗版案中获赔 450 万美元（IT之家注：现汇率约合 3,022.8 万元人民币）。

被告是网名 Archbox 的 Reddit 版主詹姆斯 · 威廉姆斯，他复制、传播盗版 Switch 游戏，同时分发运行游戏所需的工具。

去年，任天堂向美国华盛顿西区联邦地区法院申请对威廉姆斯作出缺席判决，因为他没有回应任天堂于 2024 年提起的诉讼。

最终，法院批准任天堂的全部申请，并判给任天堂 450 万美元（现汇率约合 3,022.8 万元人民币）全额赔偿。

美国联邦地区法院法官劳伦 · 金指出，威廉姆斯完全知晓此案，不能以不知情为由辩解；他此前还聘请律师，对向谷歌发出的传票提出异议。法院命令指出，威廉姆斯明知遭到起诉却拒绝回应，这对他并不利。

任天堂在诉状中称，威廉姆斯长期参与创建、运营、支持和推广一个盗版商店网络，其中的商店向公众提供大量盗版 Switch 游戏供免费下载。

自 2019 年以来，威廉姆斯直接或间接担任多家在线盗版商店的所有者、管理者、运营者、创建者、管理员、供应者及 / 或监督者，并积极向拥有数千名成员的社群推广盗版商店。

任天堂还称，威廉姆斯是 SwitchPirates 这一 Reddit 群组的“主要版主之一（甚至可能是首要版主）”。SwitchPirates 后来发展到 19 万名成员，威廉姆斯在群组页面发布了数千条消息，其中包括索要任天堂 eShop 礼品卡“捐赠”，用来购买更多 Switch 游戏并制作盗版。

任天堂此前称，《塞尔达传说：王国之泪》在 2023 年 5 月发售前 10 天内遭盗版超过 100 万次。

诉状称，威廉姆斯至少运营、拥有或管理 4 家盗版商店，还参与众多其他盗版商店。部分商店设有以捐赠 eShop 礼品卡为条件的“Pro”等级，用户捐赠后可以访问其他未公开提供的游戏。

同时，威廉姆斯是 Missing Dumps 的“主要代表和唯一核心成员”。Missing Dumps 是一个接收 eShop 礼品卡的在线社群，以收到的礼品卡购买尚未被盗版的游戏，从而填补盗版商店的游戏缺口。

任天堂称，威廉姆斯侵权并非法复制、传播了成百上千款受版权保护的任天堂 Switch 游戏；索赔范围只涵盖威廉姆斯传播的 30 款主要第一方游戏，每款索赔 15 万美元（现汇率约合 100.8 万元人民币），总额 450 万美元（现汇率约合 3,022.8 万元人民币）。

法官接受了这一赔偿请求，并指出，每款游戏造成的销售损失可能达到数十万美元，因此每款 15 万美元（现汇率约合 100.8 万元人民币）的最高赔偿请求“并非不切实际的估算”。

除 450 万美元（现汇率约合 3,022.8 万元人民币）赔偿外，法官还下达永久禁令，禁止威廉姆斯传播任何盗版任天堂游戏，以及任何规避复制保护的软件。威廉姆斯也不得鼓励他人下载盗版任天堂游戏或规避复制保护的软件。