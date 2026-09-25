2026 中秋节电影票房破亿：时隔七年重映漫威《复仇者联盟 4》加码臻享版登顶

IT之家 9 月 25 日消息，据灯塔专业版，截至今日 18 时 55 分，2026 年中秋节（9 月 25 日）票房突破 1 亿。《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》《欢迎来龙餐馆》《八仙！》暂列票房前三。

IT之家附榜单如下：

《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》3586.85 万元

《欢迎来龙餐厅》1708.50 万元

《八仙！》1062.54 万元

《老江湖》925.63 万元

《敦煌英雄》711.47 万元

据悉，漫威《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》（加码臻享版）于今日起正式登陆全国影院。此次重映版本总片长 185 分钟，较 2019 年原版的 181 分钟多出约 4 分钟全新内容，覆盖 IMAX、杜比影院、CINITY、中国巨幕等高规格影厅制式，同时提供 2D 与 3D 版本选择。

本次重映是《复仇者联盟 4：终局之战》自 2019 年首映后，时隔七年再次登陆内地院线。该片 2019 年在中国内地收获 42.73 亿元票房，位列当时进口片影史第一。

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