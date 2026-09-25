“交个朋友”就所售万向轮溜溜凳木板发霉等致歉：全面下架，启动退赔处理流程

IT之家 9 月 25 日消息，今日，针对消费者反映的交个朋友直播间所售万向轮溜溜凳存在木板发霉、填充物不合格等问题，交个朋友直播间发布声明。

IT之家附原文如下：

交个朋友直播间关于万向轮溜溜凳质量问题的正式说明

近日，有消费者反映交个朋友直播间销售的万向轮溜溜凳存在木板发霉、填充物不合格等问题。我们第一时间进行了全面清查，发现确有其事。经核查，该产品在“交个朋友智能家居爆品榜”等六个直播间销售过，我们在此向购买过该产品的消费者郑重道歉。

事发后，交个朋友旗下所有直播间第一时间全面下架了该产品，终止了与该品牌的合作，并在第一时间启动了退赔处理流程。

对于个别商家在送检、抽检环节提供优质合格品，而实际发货时却以次充好的恶劣行径，我们绝不姑息，一经发现立刻下架商品并永久拉黑该商家。接下来我们对该商家依法追究全部责任的同时，为保证相关的消费者的问题能及时得到解决，我们会即刻启动先行赔付的工作。

我们承诺，所有购买过该产品的消费者，均做退款不退货处理。目前正通过平台协助统一办理，消费者无需单独申请。由于做全量退款，需要平台的技术支持，所以需要一点点时间，请谅解。

同时，我们也已启动内部的全面复盘和追责流程，提高品控流程方面的工作质量，尽全力改善服务。

感谢大家的关注。

交个朋友直播间

2026 年 9 月 25 日