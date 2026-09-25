英国最大 AI 超算面临供电问题：原定明年上线，或拖到 2030 年代中期

IT之家 9 月 25 日消息，据英国《卫报》今天（25 日）报道，英国政府曾大力宣传的埃塞克斯郡劳顿大型数据中心项目将无法按原计划于明年启用，甚至可能拖到 2030 年代中期。

劳顿项目 2025 年公布时被称为英国最大的 AI 超级计算机，但供电难题意味着项目距离投入运行仍有很长一段时间。

当前，该项目因无法在原定 2027 年启用前获得足够电力而面临新的问题。该超算由英国初创企业 Nscale 负责建设，这家企业今年又计划以 350 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,351.04 亿元人民币）估值上市。

报道披露，负责把项目接入当地电网的 UK Power Networks（UKPN）已告知 Nscale，电网要到 2030 年代初至中期才能为数据中心提供足够电力。

Nscale 回应称，劳顿项目仍将推进。供电问题迟迟找不到快速解决办法，也反映出能源供应正成为数据中心建设的一大障碍。

Nscale 还清空了原先的脚手架堆场，同时开始研究场址内自行发电的可行性，以及能否缩短电网接入所需时间。

英国天然气与电力市场办公室（Ofgem）此前警告，电力接入申请已出现积压。数据显示，今年 6 月有 315 座数据中心正在排队接入英国电网，合计用电需求达到 73GW，而英国全国用电高峰需求仅为 45GW。

劳顿项目申请的供电容量最高达到 90MW，相当于约 31.5 万户家庭的用电量。