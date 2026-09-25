聊天、编程、智能体三合一，微软正式发布新版 Copilot“超级应用”

IT之家 9 月 25 日消息，今天（25 日）晚间，微软正式发布新版 Copilot“超级应用”。新版 Copilot 把聊天、编程和智能体三类 AI 能力集中到同一个界面中。

微软为其给出的新定位是“为工作而生的 AI”，甚至把 Copilot 与 Office 当年对生产力的影响相提并论。微软 AI 工作业务首席营销官贾里德 · 斯帕塔罗表示：“正如 Office 定义了 PC 时代的工作方式，新 Copilot 旨在定义 AI 时代的工作方式。”

新版 Copilot 分为 Home、Code 和 Autopilot 三个标签页。Home 把 Copilot Chat 和 Cowork 整合到一起，也是用户打开 Copilot 后默认进入的页面。微软还计划在 Home 中加入 Today 功能，以个性化仪表盘的形式汇总重要邮件、会议请求、Teams 讨论串等信息。

斯帕塔罗介绍说：“Home 帮助你迅速掌握工作进展，让你清楚自己做到哪里并继续向前：查看近期活动，了解 Copilot 可以提供哪些帮助，再从上次停下的地方继续工作。”

借助 Code，任何人都能创建应用、跟踪器、仪表盘或自动化流程，再把成果以云端内部应用的形式分享给同事。Code 采用与 GitHub Copilot 相同的底层技术，在沙盒环境中运行，也可以安全托管在企业租户内。

Autopilot 同样是 Copilot 新增的重要部分，斯帕塔罗称其为“数字队友”。Autopilot 原名 Scout，最初是一款桌面应用；更名后的版本转向云端，让个人 AI 助手即使在用户睡觉时也能继续执行任务。

与其他许多 AI 智能体类似，Autopilot 拥有独立的云端计算机实例，可以监控 Teams 频道、定期执行工作任务，也可以负责后续跟进。

微软按照企业级标准打造了这套产品，目标用户包括大量依赖 Office 和微软身份管理套件的企业。斯帕塔罗解释道：“Autopilot 运行在你的租户中，拥有独立的身份、记忆、计算机和工作区，并以 Microsoft IQ 为基础，因此能够理解你的组织究竟如何运作。Autopilot 会直接进入员工日常使用的 Teams、Outlook、聊天、频道和文档，你可以像 @同事一样 @Autopilot，同时整套系统还具备权限、审计和治理机制。”

新版 Copilot 中的 Cowork、Code 和 Autopilot 都采用按使用量计费的机制，持续运行的智能体功能以及 Astra、Fable 等模型的调用，都将按照实际用量收费。

普通的 Copilot 用户订阅许可证，则覆盖 Chat 以及 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 和 Teams 中的 Copilot 功能。

微软通过自动模型选择器为不同任务匹配模型，而 IT 管理员则需要借助新推出的 FinOps for AI 控制 AI 支出，防止智能体用量失控。

据IT之家了解，Home 和 Code 将在“未来几周”开始向微软 Frontier 计划的早期 AI 功能体验用户推送，Autopilot 将在本月晚些时候进入私人预览。Code 还计划于今年晚些时候向 Microsoft 365 Premium 和 Pro 订阅用户开放预览。