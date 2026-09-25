世界第一辆汽车专利申请 140 周年“献礼作”，AMG 首款纯电专属架构 SUV 谍照再曝

IT之家 9 月 25 日消息，梅赛德斯-AMG 即将扩充产品阵容，迎来品牌首款基于专属架构开发的纯电 SUV。官方预告图发布后不久，外媒 Carscoops 今天（25 日）晚间公布了一辆原型车的新谍照，车身伪装相比此前大幅减少。

新车代号 X591，是 AMG GT 四门轿跑车对应的 SUV 车型。车身仍有部分伪装，整体造型却已相当清晰：流畅低伏的车顶配合宽厚有力的肩部线条，使整车兼具轿跑 SUV 和运动旅行车的视觉特征。

最新曝光的原型车可以完整看到座舱玻璃区域。新车还会通过独有灯组设计强化辨识度，车头配备 Y 形 LED 灯组和超大尺寸前格栅，车尾采用圆形尾灯。据悉，圆形尾灯或将成为 AMG 最新一批独立车型的代表性设计元素。

黑色铝合金轮毂同样十分醒目，大型制动盘和黄色制动卡钳清晰可见。座舱预计会采用与 AMG GT 四门轿跑车相近的多屏幕布局，同时凭借 SUV 车身为乘员和行李腾出更多空间。

动力部分，新车基于 AMG.EA 专属纯电平台打造，采用 800V 电气系统，并搭载 Yasa 开发的轴向磁通电机。电池技术则借鉴 F1 赛车方案，通过液体直接冷却电芯。

以 AMG GT 四门轿跑车为参考，旗舰三电机版本最大功率可达 860kW（1169 马力），峰值扭矩 2000N·m，0-100km/h 加速约需 2.5 秒。新车或将提供双电机版本，最大功率 600kW（816 马力），峰值扭矩 1800N·m。

AMG 计划通过 AMGFORCE S+ 系统赋予新车接近油车的声音和驾驶感受。车内外扬声器会播放经过细致还原的模拟 V8 声浪，同时加入模拟换挡效果。

电池方面，新车预计沿用 AMG GT 四门轿跑车的 106kWh 电池，直流快充功率最高可达 600kW。充电 10 分钟可补充约 460km 续航。

底盘配置同样会采用 AMG 最新技术，包括带半主动侧倾稳定功能的 AMG Active Ride Control 空气悬架，以及已经在谍照中现身的后轮转向系统。

据IT之家了解，全新 AMG 纯电 SUV 定于 10 月 17 日正式首发，发布活动将在斯图加特奔驰博物馆举行，当天恰逢卡尔 · 本茨为世界第一辆汽车申请专利 140 周年。

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