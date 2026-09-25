曝特斯拉 Optimus 产量扩至原有规模约 10 倍，规模化量产难题仍未解决

IT之家 9 月 25 日消息，The Information 今天（25 日）晚间报道称，特斯拉近几个月已将 Optimus 人形机器人的产量扩大到原来的约 10 倍（tenfold），然而稳定规模化生产的难题仍未解决。

多名熟悉 Optimus 项目的人士透露，当前生产线面临的障碍包括结构复杂的手部、自动化设备以及供应商方面的限制。

两名熟悉生产工作的人士称，特斯拉上个月每周可生产数百台机器人，而第二季度进行量产前小批量测试时，每周产量只有几十台。管理人员已告知员工，公司希望在年底前建成一条可连续运行的自动化产线，将每周产能提升至 1000 台以上。即便如此，距离特斯拉最终计划实现的每周约 20000 台仍相差很远。

特斯拉 CEO 马斯克多次把 Optimus 称为公司最重要的产品。他认为，人形机器人未来可以承担制造、数据中心维护以及烹饪、清洁等各种日常工作。

特斯拉目前的营收主要依靠汽车销售，马斯克称，Optimus 将推动公司进一步向 AI 企业转型。

IT之家从报道中获悉，Optimus 的进度表经过了多次调整。人形机器人计划首次官宣还不到一年的 2022 年，马斯克便称 Optimus 最快可在次年做好投产准备。

今年 1 月，马斯克在世界经济论坛期间透露，公司有望在 2027 年底开始销售 Optimus。到了 4 月，他又说，公司“应该”能在年中展示即将推出的新版本，但年中过去了，特斯拉仍未公开演示。

马斯克也承认 Optimus 量产难度很高。他今年 7 月在财报电话会议上坦言，制造 Optimus 是一个非常复杂、需要解决的问题，扩大生产规模面临的挑战也很大。按照当时的预测，Optimus 将“很快”开始生产。

不过，要制造出真正能够销售给客户的机器人，特斯拉仍有大量工作尚待完成。知情人士称，目前从弗里蒙特工厂下线的 Optimus V3 并非最终面向客户销售的版本。特斯拉仍在完善销售版本，而在正式商业化之前，产品还必须达到更严格的耐用性和可靠性标准。

两名熟悉设计的人士称，V3 比此前版本更轻，摄像头数量更多，外形也更加接近人类。

目前生产的大多数 Optimus 都用于特斯拉内部的测试、训练和数据收集，其中包括位于加州帕洛阿尔托的办公室。一名知情人士称，在特斯拉工厂内，机器人目前只在严格受控的区域工作，方便工作人员密切监督其动作和任务。在这种环境下，Optimus 按照预先设定的程序完成特定任务，并不会作为通用型机器人运行，也不是由人员远程操控。

知情人士称，随着 Optimus 的运行表现逐步提高并趋于稳定，特斯拉计划逐渐扩大机器人的作业范围。

一名知情人士透露，特斯拉计划在初期向外部商业客户出租 Optimus，而不是直接销售。租期结束后，公司可以收回机器人，对设备进行升级或翻新。据悉，特斯拉计划利用 Optimus 在客户工厂和仓库收集的数据改进 AI 系统。

报道提到，特斯拉拟定了一份潜在客户短名单，入选企业通常拥有与特斯拉相近的工厂或仓库布局，因此 Optimus 进入这些场所后更容易适应新的工作环境。