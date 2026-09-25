比尔 · 盖茨呼吁美国立法监管 AI 开发：没有人会认为只靠行业自律就够了

IT之家 9 月 25 日消息，据美国 NBC News 北京时间今天（25 日）晚间报道，微软联合创始人、亿万富翁慈善家比尔 · 盖茨呼吁美国国会立法监管人工智能开发。

盖茨在接受 NBC 新闻《Meet the Press》节目采访时直言：“没有人认为靠行业自律就足够了。”

主持人克里斯滕 · 韦尔克问他，华盛顿是否需要通过立法介入时，盖茨回答：“当然需要。执法部门和政界人士必须参与进来，讨论应该设置什么样的安全措施，又该怎样监督，而且这些要求必须具有强制性。这会给行业增加一些负担，但不会显著拖慢他们的工作。”

采访中，盖茨没有否认 AI 可能在几年内毁灭人类的风险。与此同时，他提醒美国人，另一种危险也不容忽视：恶意群体甚至现在就有能力，借助 AI 造成大规模伤亡。“AI 的能力当然足以推动某些事件发生，造成 10 亿人死亡。所以，即使要达到 100% 的程度相当困难，也从来没有一种武器能像把怀有恶意的人与最新 AI 工具结合起来这样强大。”

综合IT之家此前报道，盖茨曾在本月早些时候警示了人工智能未来潜藏的各类风险，他表示，世界上没有任何一个国家的政府，已经准备好应对 AI 将给社会带来的变革。

今年 8 月，盖茨曾在博客文章中为 AI 将如何改变人类未来敲响警钟，甚至警告这项技术会大量消灭就业岗位，并给经济造成严重冲击。“我很震惊，感觉自己好像是第一个站出来说‘这太疯狂了，简直疯了’的人……”

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