联想推出小新 14 / 16 SE 2026 笔电：酷睿 5 320 搭配 WUXGA 低色域屏幕

IT之家 9 月 26 日消息，联想 (Lenovo) 近日推出了小新 14 / 16 SE 2026 笔记本电脑。

这一对产品均基于英特尔酷睿 5 处理器 320，搭配 16GB×1 DDR5 内存、512GB SSD (PCIe Gen4) 存储；国家补贴后到手价分别为 4504.15 / 4674.15 元。

▲ 小新 16 SE

小新 14 / 16 SE 2026 采用 WUXGA (1920×1200) 分辨率 60Hz 刷新率 45% NTSC 低色域 400nits 亮度屏幕；拥有铝合金上盖；集成 50Whr 电池。14" 型号轻约 1.39kg；16" 型号轻约 1.68kg。

▲ 小新 14 SE

其搭载“高性能”导热材料、“大直径”热管、“轻音”风扇；配备 1.3mm 长键程悦控键盘、HD 摄像头、矩阵式麦克风。

▲ 小新 16 SE

两款笔电配备 Wi-Fi 6 无线网卡；外部提供 2 个 USB-A 5Gbps、1 个全功能 USB-C、HDMI、SD 读卡器、3.5mm 音频插孔。

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