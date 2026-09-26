研究公司推出基于手机端 App 的驾驶行为追踪技术，可为保险行业汽车事故定损提供参考

IT之家 9 月 26 日消息，研究公司 LexisNexis Risk Solutions 宣布与另一家研究公司 IMS 进行合作，开发出了一种基于手机 App 的驾驶行为追踪功能。

此次合作将 LexisNexis 的 Drive Metrics 评分模型与 IMS 的 EdgeSDK 结合起来，可以直接在手机本地计算驾驶评分及相关数据指标，再将结果提供给保险公司，用于定价和承保决策。保险公司既可以将这套技术集成到自有 App 中，也可以使用 IMS 提供的应用，目前两家公司尚未公布采用该方案的具体保险公司。

对于保险公司而言，这种方案的主要吸引力在于降低成本，保险公司可以直接查询车主手机在事故过程前后屏幕是否有被点击或滑动、是否接打电话，以及发生事故前后手机屏幕是否处于解锁状态。以决定驾驶员是否违背了最初保险条件。

不过，手机屏幕处于解锁状态本身并不能证明用户正在发短信，也无法单独证明手机持有者就是当时的驾驶员，因此只能作为责任定损参考。目前，LexisNexis 尚未明确说明系统如何判断手机用户是驾驶员还是乘客，以及哪些数据或指标最终会离开手机并提供给保险公司。

可以确定的是，随着手机端驾驶监测技术进一步普及，保险 App 未来可能在无需额外硬件的情况下评估驾驶行为，并将相关结果用于保险定价。对于用户而言，在开启相关功能前了解具体的数据收集范围及其对保费可能产生的影响，将变得更加重要。