外媒 Game Informer 宣布 9 月 29 日独家公布 12 张《GTA6》新截图，并介绍游戏部分机制详情

IT之家 9 月 26 日消息，外媒 Game Informer 发文，宣布其独家采访了 Rockstar Games 的开发人员，将于 9 月 29 日公布《GTA6》专访，其中将放出游戏全新封面和 12 张此前未公开的游戏截图，同时杂志内容将重点讨论动态天气、野生动物、地图设计等此前尚未得到充分解释的游戏机制。

动态天气是目前《GTA 6》预览内容中较少涉及的部分。此前公布的预告片和截图已经展示了从晴天到暴雨等不同天气状态，但目前尚不清楚游戏是否会根据 Leonida 不同地区的环境特点呈现差异化天气，以及天气变化是否会进一步影响任务或其他玩法。

除此之外，Game Informer 还将介绍 Leonida 开放世界中的野生动物。参考 Rockstar 此前在《荒野大镖客：救赎 2》中打造的生态系统，《GTA 6》可能同样拥有鳄鱼、海豚、鹿等野生动物。报道预计还会涉及狩猎和钓鱼等相关玩法，但具体内容仍需等待杂志正式发布。

除了采访内容外，Game Informer 本期还将公开 12 张全新截图。Rockstar 最近一次发布《GTA 6》官方截图是在 9 月 1 日，此次新增素材将进一步展示游戏世界以及角色和环境细节。

《GTA 6》目前计划于 11 月 19 日正式发售。随着 Game Informer 新一期内容公布，Rockstar 是否会开启新一轮以实际游戏玩法为核心的宣传攻势，也值得关注。