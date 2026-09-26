Valve 发布 SteamOS 3.9.2 Beta 测试版：新增 Legion Go 2 亮度控制支持等

IT之家 9 月 26 日消息，Valve 今天向 SteamOS Beta 及预览通道推送了 3.9.2 测试版更新，包含多项新功能与问题修复，目前仍处于测试阶段，用户可通过“设置 > 系统 > 系统更新通道”加入测试体验。本次更新汇总了自稳定版 SteamOS 3.8 以来的全部变化，包含此前 3.9 预览版的迭代更新。

SteamOS 3.9.2 主要更新内容：

通用修复

新增对 Legion Go 2 亮度控制的初步支持

修复 Steam Machine 在无外接显示器启动时 Steam 远程同乐无法工作的问题

修复启用 VRR 时“禁用帧率限制”开关不生效的问题

修复从 Steam Machine 串流到 Steam Frame 时，帧率限制错误应用到 VR 游戏的问题

修复游戏模式中启动器窗口被意外拖动后导致输入丢失的问题

修复启用后通过 RDP 登录桌面模式系统用户失败的问题

修复部分游戏（包括《艾尔登法环》和《黑暗之魂 3》）在新款 Panther Lake 英特尔 CPU 上无法运行的问题

解决了部分华硕设备从睡眠唤醒后风扇转速过高的固件问题

修复隐藏 WiFi 网络首次连接失败的问题

修复英特尔 PTL+ 设备启动画面花屏问题

修复此前 3.9 预览版中导致 Steam Machine 意外从休眠唤醒的回归问题

修复此前 3.9 预览版中拖慢系统启动速度、导致开机 logo 短暂消失的回归问题

修复此前 3.9 预览版中游戏模式下部分语言虚拟键盘输入失效的回归问题

修复此前 3.9 预览版中嵌套桌面模式失效的回归问题

安全与稳定性修复

SteamOS 3.9 主要更新内容：

通用更新

更新 Arch Linux 系统基础组件

桌面模式从 Plasma 6.4.3 升级至 Plasma 6.7.3，相关更新说明可参考 KDE 官方公告（6.7.0、6.6.0、6.5.0）

修复在 Legion Go 2 上启动《极限竞速：地平线 6》时系统崩溃问题

修复部分外接显示器上帧率限制导致实际 FPS 低于预期的问题

修复基于 RDNA1 或 RDNA2 独立 GPU 系统的挂起 / 恢复问题

安全与稳定性更新

其他更新

更新引导程序，提升对部分主板的兼容性

桌面模式锁屏现在可在设置中手动启用（默认仍保持关闭）

开发者相关

全新安装默认将 WiFi 后端切换为 wpa_supplicant，提升对各类 WiFi 网络兼容性

增强 wpa_supplicant 支持睡眠唤醒后快速重连 WiFi，该功能此前仅在 iwd 后端可用



已知问题：现有安装除非手动在开发者设置中启用，否则将继续使用 iwd

Linux 内核重新基于 Linux 7.2 版本

新增对休眠功能的初步支持，尚未在游戏模式 UI 中开放，同时增强了内核休眠支持，可中断休眠请求并修复了多项驱动问题

大量脚本和软件包从 `steamos-` 重命名为 `holo-`，保留了原名称别名

改进对 SteamOS 作为带加速图形的虚拟机（virtio-gpu、venus）运行的支持

更新内置 renderdoc 版本

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