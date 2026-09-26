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首页 > 游戏之家>游戏快报

Valve 发布 SteamOS 3.9.2 Beta 测试版：新增 Legion Go 2 亮度控制支持等

2026/9/26 7:20:46 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 9 月 26 日消息，Valve 今天向 SteamOS Beta 及预览通道推送了 3.9.2 测试版更新，包含多项新功能与问题修复，目前仍处于测试阶段，用户可通过“设置 > 系统 > 系统更新通道”加入测试体验。本次更新汇总了自稳定版 SteamOS 3.8 以来的全部变化，包含此前 3.9 预览版的迭代更新。

SteamOS 3.9.2 主要更新内容：

通用修复

  • 新增对 Legion Go 2 亮度控制的初步支持

  • 修复 Steam Machine 在无外接显示器启动时 Steam 远程同乐无法工作的问题

  • 修复启用 VRR 时“禁用帧率限制”开关不生效的问题

  • 修复从 Steam Machine 串流到 Steam Frame 时，帧率限制错误应用到 VR 游戏的问题

  • 修复游戏模式中启动器窗口被意外拖动后导致输入丢失的问题

  • 修复启用后通过 RDP 登录桌面模式系统用户失败的问题

  • 修复部分游戏（包括《艾尔登法环》和《黑暗之魂 3》）在新款 Panther Lake 英特尔 CPU 上无法运行的问题

  • 解决了部分华硕设备从睡眠唤醒后风扇转速过高的固件问题

  • 修复隐藏 WiFi 网络首次连接失败的问题

  • 修复英特尔 PTL+ 设备启动画面花屏问题

  • 修复此前 3.9 预览版中导致 Steam Machine 意外从休眠唤醒的回归问题

  • 修复此前 3.9 预览版中拖慢系统启动速度、导致开机 logo 短暂消失的回归问题

  • 修复此前 3.9 预览版中游戏模式下部分语言虚拟键盘输入失效的回归问题

  • 修复此前 3.9 预览版中嵌套桌面模式失效的回归问题

  • 安全与稳定性修复

SteamOS 3.9 主要更新内容：

通用更新

  • 更新 Arch Linux 系统基础组件

  • 桌面模式从 Plasma 6.4.3 升级至 Plasma 6.7.3，相关更新说明可参考 KDE 官方公告（6.7.06.6.06.5.0

  • 修复在 Legion Go 2 上启动《极限竞速：地平线 6》时系统崩溃问题

  • 修复部分外接显示器上帧率限制导致实际 FPS 低于预期的问题

  • 修复基于 RDNA1 或 RDNA2 独立 GPU 系统的挂起 / 恢复问题

  • 安全与稳定性更新

其他更新

  • 更新引导程序，提升对部分主板的兼容性

  • 桌面模式锁屏现在可在设置中手动启用（默认仍保持关闭）

开发者相关

  • 全新安装默认将 WiFi 后端切换为 wpa_supplicant，提升对各类 WiFi 网络兼容性

    • 增强 wpa_supplicant 支持睡眠唤醒后快速重连 WiFi，该功能此前仅在 iwd 后端可用

    • 已知问题：现有安装除非手动在开发者设置中启用，否则将继续使用 iwd

  • Linux 内核重新基于 Linux 7.2 版本

  • 新增对休眠功能的初步支持，尚未在游戏模式 UI 中开放，同时增强了内核休眠支持，可中断休眠请求并修复了多项驱动问题

  • 大量脚本和软件包从 `steamos-` 重命名为 `holo-`，保留了原名称别名

  • 改进对 SteamOS 作为带加速图形的虚拟机（virtio-gpu、venus）运行的支持

  • 更新内置 renderdoc 版本

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关键词：SteamSteamOS更新Steam DeckBeta测试

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