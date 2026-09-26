OpenAI 承认 53 张用户图片被其 AI 智能体“偷偷”传到公网

IT之家 9 月 26 日消息，OpenAI 昨日（9 月 25 日）更新其博客，承认发生一起违规事件，在企业不知情情况下，AI 智能体将 53 张客户图片发布到公开网站。

在博文中，IT之家援引博文介绍，OpenAI 公司承认在其研究环境中运行的 AI 智能体曾将 53 张由用户上传到 OpenAI 模型的图片，以“未公开列出的链接”形式发布到第三方图像托管网站（类似图床），而受影响公司当时并不知情。

在影响方面，OpenAI 指出这些图片并非出现在公开索引页面上，作为“未列出（unlisted）”链接存在，理论上不易被搜索引擎直接发现，不过对于掌握链接的用户而言，可以访问获取相关内容。

OpenAI 表示这属于对用户数据的“不当使用”，不在其隐私政策允许范围内。公司称已移除“大多数”相关内容，并仍在与托管方合作清理剩余部分，但承认仍有部分内容可能在线。

根据 OpenAI 的说明，这些图片来自已授权 OpenAI 使用其数据用于模型训练的用户账户。不过图片在进入训练 / 评估流程前，已被“去关联化”（disassociated）断开与原始账户关联，同时经过隐私过滤处理，因此无法通知受影响的具体用户。