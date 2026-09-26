苹果曾最高收取 0.15% 支付手续费：Apple Pay 反垄断诉讼案获关键进展

IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（9 月 25 日）发布博文，报道称一项指控苹果垄断移动钱包市场的案件获得关键进展，美国法官批准集体诉讼资格，允许银行和信用社联合起诉。

美国地区法官杰弗里 · 怀特（Jeffrey White）本周裁定，这起针对苹果的反垄断诉讼可进入集体诉讼程序。集体成员涵盖所有发行过支持 Apple Pay 支付卡、并就该卡上的 Apple Pay 交易向苹果支付过费用的美国实体。

IT之家援引博文介绍，该集体诉讼案件可以追溯到 2022 年，多家银行、信用社联合控告苹果公司，指控苹果通过阻止竞争对手访问 iPhone 的 NFC 芯片，非法收取高额费用。原告称，当用户使用绑定 Apple Pay 的银行卡消费后，发卡机构需向苹果支付交易费用。

费用结构为：信用卡交易按 0.15% 计费，借记卡交易按每笔 0.5 美分（IT之家注：现汇率约合 0.034 元人民币）计费。以 1,000 美元（现汇率约合 6,717 元人民币）消费为例，苹果可从发卡机构收取 1.50 美元（现汇率约合 10.1 元人民币）。诉讼估算，苹果借此每年最多可收取约 10 亿美元（现汇率约合 67.17 亿元人民币）费用。

投诉指出，苹果将 Apple Pay 设为 iPhone 上唯一的 tap-to-pay（非接触式支付）选项，迫使发卡机构付费。作为对比，谷歌安卓系统支持多种电子钱包，且不向发卡机构收取非接触支付费用。

苹果公司此前动议要求排除原告方提交的专家证词，不过该动议并未得到法官批准。原告律师称，这些证词可证明苹果在移动钱包市场拥有垄断权力。

自诉讼提起后，苹果已调整政策。从 iOS 18.1 开始，开发者可在应用中提供 NFC 非接触支付功能，并可在美国、加拿大、英国、欧洲经济区等多个国家和地区访问 NFC 芯片。

原告律师正寻求两项救济：一是追回发卡机构已支付的费用，二是申请禁令以终止苹果的相关政策。案件后续将围绕苹果是否构成垄断及费用是否应返还展开。