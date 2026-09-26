已破苹果最长迭代空窗期纪录：苹果 Apple TV 4K（第四代）曝光，A17 Pro 芯片 +8GB 内存

IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（9 月 25 日）发布博文，称其撰稿人 Aaron Perris 在苹果代码中发现了一张图片，其文件名称明确标注为“Apple TV 4K（第四代）”机型。

外观方面，基于发现的图片信息，新款 Apple TV 4K 沿用现有设计，所有升级集中在内部规格。发布日期方面，该媒体预估苹果可能会在 10 月发布这款新产品。

IT之家注：苹果公司于 2022 年 10 月 18 日发布，并于同年 11 月 4 日发售现款 Apple TV 4K（配 A15 Bionic 芯片和 4GB 内存），截至今天（2026 年 9 月 26 日）已达到 1,439 天（按发布日计算），已超过苹果最长迭代空窗期纪录（1337 天）。

硬件方面，Apple TV 4K（第四代）将采用 A17 Pro 芯片、8GB 内存，支持 Apple Intelligence 和 Siri AI，并集成自研 N1 芯片，支持 Wi-Fi 7 网络。

Siri AI 被视为本次更新的核心功能，tvOS 27 预计将在设备端新增 Siri 应用。该版本 Siri 具备更强理解与个性化能力，可回答更复杂问题。