苹果零售总设计师约翰逊：Apple Store 未过时，iPhone Duo 等仍需“亲手摸、现场试”体验

IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（9 月 25 日）发布博文，采访了罗恩 · 约翰逊（Ron Johnson），并围绕着苹果零售店（Apple Store）等话题展开讨论。

IT之家查询公开资料，约翰逊出生于 1959 年，于 2000 年被史蒂夫 · 乔布斯聘请，担任苹果零售业务高级副总裁，负责从零搭建 Apple Store，可谓是苹果零售体系真正的“总设计师”。

一、为什么苹果必须开自己的店？

约翰逊称 2000 年前后，苹果产品虽然优秀，但价格更高，且在大型零售商里常与更便宜的 PC 摆在一起，导致“有兴趣却难转化成交”。

约翰逊认为：苹果需要把“产品体验”直接带到消费者面前，用自己的空间讲述品牌故事、演示功能、提供服务（如后来的 Genius Bar），才能把关注变成购买。

二、这是一场多大的“豪赌”？

乔布斯回归时，苹果一度只剩约 30 天的现金储备；零售店是重资产、高固定成本的生意，对当时的苹果是巨大风险。

即便如此，约翰逊和乔布斯仍决定“每年开 25 家店”，四年内扩展到近 100 家，包括标志性的第五大道旗舰店。约翰逊在采访中表示，当年苹果公司别无选择，在现金流紧张下，只能豪赌数百万美元开设零售店。

三、苹果零售店成功的核心是什么？

约翰逊回忆第一次见乔布斯时惊讶于产品线只有四款，但这反而成为优势：门店不必堆货，而是留出空间让用户深度体验。

此外苹果零售店的标志性服务之一就是“天才吧”（Genius Bar），其功能定位强调“帮助而非推销”，甚至内部曾考虑叫“Geek Bar”，最终选定更能吸引顶尖人才的名称。在信息过载时代，清晰的产品叙事 + 可触达的服务，比“更多选择”更能降低决策成本。

四、为什么微软等模仿者没成功？

约翰逊指出零售之路很难，成功取决于选址、空间设计、人员素质、服务流程等综合因素，而微软未能完全复制苹果的体验内核。

五、今天还需要实体店吗？

访谈中提到：虽然发布会线上观看量巨大，但像 iPhone Duo 这类新产品，用户仍需要“亲手摸、现场试”才能理解差异。约翰逊认为，实体店并未过时，在新产品体验转化上仍不可替代。

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