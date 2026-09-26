共事约 11 年：苹果零售总设计师约翰逊谈乔布斯理念“不急于求成”

IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 Business Insider 今天（9 月 26 日）发布博文，报道称在新书发布会上，苹果零售“总设计师”罗恩 · 约翰逊（Ron Johnson）表示，史蒂夫 · 乔布斯留给他的核心教训是“不急于求成”（Don't be in a hurry）。

IT之家查询公开资料，约翰逊出生于 1959 年，于 2000 年被史蒂夫 · 乔布斯聘请，担任苹果零售业务高级副总裁，负责从零搭建 Apple Store，可谓是苹果零售体系真正的“总设计师”，他和乔布斯共事约 11 年。

约翰逊最新发布新书《另辟蹊径：零售业如何揭示苹果的天才之处》，在媒体采访活动中，约翰逊表示乔布斯留给他的最重要教训是“不要着急”，这一理念成为约翰逊日后管理哲学的核心锚点，并相信“大胆的愿景无法强求或仓促实现，需要时间才能逐渐显现”。

约翰逊回忆，乔布斯工作时全神贯注，不随身携带手机。下次会面时，乔布斯能完整复述上周讨论的所有内容。这种高度专注力贯穿其日常工作与决策。

乔布斯领导下的苹果产品发布策略体现这一理念。苹果在 2001 年推出 iPod，但直到 2007 年才发布 iPhone。约翰逊称，乔布斯希望 iPod 做到极致，之后才“有资格”开发手机。

约翰逊负责构建苹果零售网络时，外界普遍认为实体零售因电商兴起而走向衰落。他坚持推进计划，最终苹果门店大获成功。约翰逊离开苹果后出任 JCPenney 首席执行官。他将乔布斯的“不要着急”理念带入新岗位，并在多年后仍铭记这一教训。