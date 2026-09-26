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苹果 watchOS 27 扩充 Modular 表盘配色库，新增 iPhone 18 Pro 主打酒红色等 13 种颜色

2026/9/26 9:47:17 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（9 月 25 日）发布博文，报道称在 watchOS 27 系统中，苹果为 Apple Watch 热门“模块化”（Modular）表盘新增 13 种配色。

IT之家查询公开资料，Modular 是苹果 Apple Watch 颇具代表性的可定制表盘之一，以高度灵活的布局与丰富的信息模块著称。

Modular 表盘采用网格化模块设计，用户可自由添加、调整多个信息区块（complications），包括天气、日历、运动数据、电池电量等。

勃艮第酒红色版 iPhone 18 Pro

在 watchOS 27 系统中，苹果为 Modular 表盘新增了 13 种配色选项：

  • Olive（橄榄）

  • Burgundy（勃艮第酒红色），苹果 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 主打色

  • Sand（沙色）

  • Magenta（品红）

  • Pale Succulent（淡多肉色）

  • Wildflower Blue（野花蓝）

  • Navy Blue（海军蓝）

  • Light Umber（浅褐）

  • Chambray Blue（牛仔蓝）

  • Limestone（石灰白）

  • Camel（驼色）

  • Sage（鼠尾草绿）

  • Mulberry（桑葚紫）

用户在自定义模块化表盘时，可进入“颜色”界面直接选用新配色，旧有颜色仍可通过底部“+”按钮添加。

除配色外，模块化表盘同步支持最新信息区块（complications），涵盖每日步数（Daily Steps）、心率（Heart Rate）与准备状态（Readiness）等健康指标，且提供多种尺寸适配。

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关键词：Apple WatchwatchOS 27苹果

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