曾豪言“10 年运营目标”：游戏《心之眼》开发商 Build a Rocket Boy 进入破产管理程序

IT之家 9 月 26 日消息，据外媒 Insider Gaming 报道，由《GTA》系列前制作人 Leslie Benzies 和 Mark Gerhard 共同持有、负责开发《MindsEye（心之眼）》的工作室 Build a Rocket Boy（BARB）已于 9 月 25 日任命破产管理人（administrators），这意味着该工作室已走向终点，面临出售、清算或关闭等结局。

根据英国公司注册机构公布的信息，Build a Rocket Boy 已经提交了相关任命文件。公司进入破产管理程序后，原有管理层将被移交管理职责，破产管理人将评估公司的资产和业务状况，并决定后续是寻找买家、进行清算，还是直接关闭公司。相关正式文件预计将在 10 天内公开。

此次消息距离 Build a Rocket Boy 最近一轮裁员仅过去一周多。此前已有多名员工离开公司，其中人力资源员工 Dan Hawkins 曾表示：“我会一直帮助 BARB（Build a Rocket Boy）处理到最后，负责收尾人力资源部门的工作。”当时这番表态已经引发外界对工作室经营状况的关注。

Build A Rocket Boy 主要作品《心之眼》在发售前，官方曾豪言“本作蓝图将贯穿未来十年”。然而本作于 2025 年 6 月发售后，因 Bug 和性能表现等问题遭到大量批评，Leslie Benzies 此前曾声称，工作室及《MindsEye》遭遇了一场价值 100 万欧元（IT之家注：现汇率约合 765.5 万元人民币）的“抹黑行动”，并认为有人试图破坏游戏的声誉。

后续，《心之眼》未来是否还会获得更新，以及 Build A Rocket Boy 此前公布的其他项目能否继续开发，也都变得更加未知。