微软打破 Excel 规则，正测试多值单元格

IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（9 月 26 日）发布博文，报道称微软打破沿用数十年的规则，在 Microsoft Excel 应用中，首次支持单元格容纳保存姓名、地点、标签等多个项目。
IT之家援引博文介绍，在 Excel 应用中长期采用单元格单值模式，用户此前用户在单元格中输入“Carlos、Henrietta、Jacob”后，Excel 会把整段内容当作一条文本。用户若想分别筛选这些姓名，通常需要把多个值拆分到不同单元格中。
而微软最新测试多值单元格功能，支持在单元格内创建列表。用户可选择“插入 > 列表”，也可按下 Ctrl+J。输入或粘贴项目时，可使用逗号或分号分隔，具体取决于区域设置。
列表中的项目可单独出现在筛选选项中。例如，一个单元格同时包含 Carlos、Henrietta 和 Jacob 时，用户可以只筛选包含 Carlos 的记录。
微软还为该功能加入 4 个函数：
HAS：Excel 新增的列表判断函数，用于检查指定单元格中是否包含某个项目。例如，D2 存储项目负责人列表时，=HAS (D2,"Carlos") 可检查 Carlos 是否在列表内。该函数适合项目分工、人员资格和客户兴趣等记录的条件判断。
HASANY 与 HASALL：两者用于判断多个指定项目。HASANY 检查目标列表中是否包含任意一个指定项目，HASALL 则检查这些项目是否全部存在。前者适合筛选符合任一条件的记录，后者适合确认员工是否具备任务所需的全部资格。
FLATTEN：用于简化嵌套数组的函数。嵌套数组是指一个数组内部还包含其他数组或多层列表。FLATTEN 可将分层内容整理到更易处理的结构中，适用于汇总多个单元格中的列表，或为后续筛选、统计和计算准备数据。