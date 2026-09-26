微软打破 Excel 规则，正测试多值单元格

IT之家 9 月 26 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（9 月 26 日）发布博文，报道称微软打破沿用数十年的规则，在 Microsoft Excel 应用中，首次支持单元格容纳保存姓名、地点、标签等多个项目。

IT之家援引博文介绍，在 Excel 应用中长期采用单元格单值模式，用户此前用户在单元格中输入“Carlos、Henrietta、Jacob”后，Excel 会把整段内容当作一条文本。用户若想分别筛选这些姓名，通常需要把多个值拆分到不同单元格中。

而微软最新测试多值单元格功能，支持在单元格内创建列表。用户可选择“插入 > 列表”，也可按下 Ctrl+J。输入或粘贴项目时，可使用逗号或分号分隔，具体取决于区域设置。

列表中的项目可单独出现在筛选选项中。例如，一个单元格同时包含 Carlos、Henrietta 和 Jacob 时，用户可以只筛选包含 Carlos 的记录。

微软还为该功能加入 4 个函数：