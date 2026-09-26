微软 Edge 154 稳定版浏览器发布：支持谷歌账号登录、优化首次运行体验等

IT之家 9 月 26 日消息，微软于 9 月 24 日发布公告，宣布推出 Microsoft Edge 154 稳定版（版本号 154.0.4258.37）更新，聚焦优化账户登录体验、增强凭证管理，以及淘汰部分旧技术等。

优化账户登录方面，用户除了使用微软账号外，现在可以使用谷歌账号登录 Edge 浏览器，此功能适用于 Windows 和 macOS 设备。管理员可以使用 NonMicrosoftAccountSignInEnabled 策略来控制此功能的可用性。

首次运行体验方面，Edge 154 稳定版在首次运行期间，新账号设置的右上角会显示一个关闭 (X) 按钮。取消设置后，Edge 将自动删除未完成的账号文件，避免残留无用账户数据。

新版还增强地址栏钥匙图标功能，用户点击地址栏的钥匙图标可打开凭证详情面板，支持复制用户名、显示并复制密码以及为每个登录项添加个人备注（如用途、密保问题、恢复信息等）。

在淘汰旧技术方面，IT之家援引博文介绍，微软宣布从 Edge 154 开始，逐步淘汰 unload 事件，微软明确指出 unload 事件不可靠，长期方向是完全移除对该事件的支持，建议开发者迁移至替代 API。