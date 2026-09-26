小米汽车回应澎程进入对坐场景后备厢需清空：不需要清空，避免阻碍座椅向后滑动即可

IT之家 9 月 26 日消息，网传小米澎程系列汽车进入对坐场景需要清空后备厢近日引发热议。小米汽车官方发布了答网友问（第 292 集），针对该问题进行了回应，称不需要清空，只需根据小爱语音提示，确保后备厢物品不超过座椅滑轨末端位置，避免阻碍座椅向后滑动即可。

另外，小米汽车还集中解答了前排选装旋转座椅是否不能选零重力座椅、行驶中是否可以使用前排座椅旋转功能、N70 系列和 N90 Max 是否可以安装车顶行李架等问题。

IT之家附小米汽车本集答网友问重点内容如下：

小米澎程进入对坐场景时，后备厢需要清空吗？

不需要清空。进入会客厅模式前，只需根据小爱语音提示，确保后备厢物品不超过座椅滑轨末端位置，避免阻碍座椅向后滑动即可。在满足上述条件的前提下，全系车型的对坐空间十分充裕，且后备厢依然保留充足的储物能力： N70 系列：会客厅模式下，对坐乘坐空间 1687mm，N70 后备厢仍有 662L 储物空间，可轻松放下 8 个 20 英寸行李箱，轻松带上全家人的行李；

N90 Max：会客厅模式下，对坐乘坐空间 1760mm，乘坐空间更大同时后备厢仍有 480L 储物空间，日常通勤的双肩包、健身袋、换洗球鞋，盛放绰绰有余；周末露营，一套帐篷 + 睡袋 + 手冲咖啡套装也能轻松装下；如果需要更大的后备厢容积，也可以按需自定义调节乘坐空间，以进一步扩充后备厢储物空间。

N90 Max 探索版：会客厅模式下，对坐乘坐空间 1813mm，后备厢还有更大的 773L 储物空间，其中原厂自带的加长床板上部 613L，可放下 6 个 20 英寸行李箱；床板下部拥有 160L 超大空间，像小工具箱、折叠天幕、月亮椅等出行常用物品都能轻松放下，周末说走就走。 基于小米昆仑技术架构的纯平地板和超长滑轨，小米澎程全系可以根据实际场景自由调整座椅位置。如果想要更大的社交空间，则将座椅后移；想要更大的储物空间，则将座椅前移。调好之后，可将当前座椅状态保存为自定义场景，下次一键调用、不用重新调整。千人千车，让空间场景跟着您的需求走。

前排选装旋转座椅，就不能选零重力座椅了吗？

是的，前排旋转座椅和前排零重力座椅是两种不同座椅配置，存在互斥关系，需二选一。 前排旋转座椅，可通过中控屏、主驾侧 B 柱物理按键、小爱语音等实现一键电动旋转，旋转后与二排座椅形成对坐空间，再搭配滑动中岛上的双杯托桌板，则秒变“移动会客厅”，方便家人露营、朋友聚会、商务洽谈等。N70 Pro、N70 Max、N90 Max 均支持选装前排旋转座椅，定价 18000 元，10 月 7 日 24 点前下定可享首销期免费送；N90 Max 探索版则标配前排旋转座椅。 而前排零重力座椅，则方便前排驾驶员和乘客在驻车时随时舒适躺下，休憩体验拉满。N70 Pro、N70 Max、N90 Max 均支持选装前排零重力座椅，定价 18000 元，10 月 7 日 24 点前下定可享首销期限时优惠价 3000 元。

前排座椅旋转功能，在行驶中可以使用吗？

不可以。为了确保驾乘人员的行车安全，座椅旋转功能仅可在 P 挡驻车场景下使用。

电动迎宾踏板的承重是多少？

小米澎程全系均可以选装电动迎宾踏板，老人、孩子上下车更便利、更安全，单侧踏板的最大承重达到 200kg。

小米澎程 N70 系列和 N90 Max 可以安装车顶行李架吗？