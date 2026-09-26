新加坡新规：公交上大声放音 / 视频最高可罚 500 新元

IT之家 9 月 26 日消息，新加坡陆路交通管理局（LTA）发布公告，宣布自 9 月 23 日开始实施《交通领域（杂项修正）法案》，明确把“在公共交通车厢内大声播放视频 / 音频”等滋扰行为列为违法，违者最高可罚 500 新元（IT之家注：现汇率约合 2,632 元人民币）。

IT之家援引博文介绍，《交通领域（杂项修正）法案》于 2025 年 10 月投票通过，于 9 月 23 日正式生效，将原本适用于地铁的秩序监管框架扩展至公共巴士、巴士转换站及总站等场景。

新规针对公交车场景，明确将大声播放音视频、把脚放在座位上、乱丢垃圾、在车厢内饮食这 4 项常见滋扰行为列为违法，上述行为若被认定滋扰他人，违例者最高可罚 500 新元（现汇率约合 2,632 元人民币）。

此外如在巴士转换站 / 总站阻碍通行、危及他人安全，或随地大小便、弄脏设施等，最高罚款可达 5,000 新元（现汇率约合 26,324 元人民币）。

获授权的公共交通人员（如检票员、巴士转换站职员）可向涉嫌违规者发出“违例通知单”，再由陆路交通管理局（LTA）跟进调查。

为确保车长专注驾驶安全，新规未赋予车长开罚授权；但车长仍可劝请乘客停止滋扰行为，必要时可要求乘客下车或寻求控制中心 / 警方协助。