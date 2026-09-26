涉 iPhone / Apple Watch 触觉技术：苹果回应被判赔 57 亿美元，判决“无事实依据”将上诉

IT之家 9 月 26 日消息，彭博社今天（9 月 26 日）发布博文，报道称美国加州南区联邦陪审团裁定，苹果侵犯 Taction 公司两项触觉技术专利，需向后者赔偿超过 57 亿美元（IT之家注：现汇率约合 383.3 亿元人民币）。

IT之家援引博文介绍，本次双方纠纷的专利编号为 US 10,659,885 与 US 10,820,117，涉及“可触摸感知的低频振动触觉换能器”。陪审团认定侵权成立，但非故意侵权。

在落地产品方面，双方围绕着苹果 Taptic Engine 展开，该功能已装备在 iPhone、Apple Watch 等产品中，用于模拟点击等触觉反馈。IT之家查询相关资料，目前公开信息并未提及相关产品型号，尚不清楚是否会影响相关产品在美国地区发售。

Taction 公司于 2021 年起诉苹果侵权，苹果 2023 年曾说服法官驳回案件。美国联邦巡回上诉法院去年推翻驳回裁定，认为原审不当限制 Taction 使用部分专家证词，案件得以重启。

判决公布后，Taction 律师称“陪审团维护了其专利权”，案件等待五年半才开庭。苹果声明感谢陪审团，但强烈反对判决与赔偿金额，称“完全缺乏事实支持”。苹果明确表态未使用 Taction 技术，将提起上诉。