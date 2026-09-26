Bungie 被砍的《命运》IP 游戏新作“Payback”曝光：MOBA 化、突出易上手性

IT之家 9 月 26 日消息，消息源 Jason Schreier 发文，称 Bungie 其实早在 2024 年就曾开发一款被内部视为“《命运》未来”的新项目，但最终遭到取消。

Jason Schreier 透露，《命运 3》的话题过去曾多次出现在 Bungie 内部会议中，但相关讨论经常因为开发成本过高而遭到质疑。在这种情况下，Bungie 转而开发代号“Payback”的外传类型项目，该项目由《命运》系列老兵 Luke Smith 和 Mark Noseworthy 负责，直到 2024 年被取消。

具体来看，与传统《命运》作品相比，Payback 在玩法和目标用户方面都有明显不同。其更加突出 MOBA 及快速上手（Arcade 风格）属性，玩家可以选择《命运》世界中的不同英雄进行快速游戏，而不是始终围绕传统的角色成长体系，选择几个特定的角色进行大量培养。

有意思的是，Bungie 近期对《命运 2》的调整似乎也采取了类似思路。公司计划通过重新开放此前被移除的旧战役和《命运 2》内容，让玩家能够更容易接触系列过去积累的大量内容，从而降低新玩家进入游戏的门槛。

Schreier 还透露，Bungie 内部目前仍有其他《命运》相关项目正在进行提案。不过，他同时指出，过去参与打造《命运 2》的许多关键人员如今已经离开 Bungie，这也意味着工作室未来重新调整《命运》系列将面临不小的挑战。

目前，这款“Payback”项目已经确定被砍，当前 Bungie 尚未公布《命运 3》的具体开发计划，该工作室现阶段主要工作是维持《失落星船：马拉松》运营。