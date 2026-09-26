汇丰银行调整安卓 HSBC UK 应用规则，禁止在三星 OneUI“安全文件夹”及系统原生“私人空间”中运行

IT之家 9 月 26 日消息，汇丰英国近期调整了安卓版汇丰英国 App 的运行限制，禁止用户在三星 OneUI “安全文件夹”（Secure Folder）及安卓原生的“私人空间”（Private Space）中运行汇丰英国 App（注：HSBC UK Mobile Banking App，汇丰根据全球各地市场划分独立 App，例如中国香港市场则是“汇丰香港”App）。

综合外媒 Sammobile 报道，尽管三星 OneUI “安全文件夹”号称是设备中的独立安全环境，可以将应用及相关数据与系统其他部分隔离，降低设备其他区域存在的安全威胁或漏洞对其中应用造成影响。

然而汇丰反其道而行之，同步禁止应用在“安全文件夹”（Secure Folder）及安卓原生的“私人空间”（Private Space）中运行，官方描述此举是“一项相称的安全控制措施，旨在降低可预见的安全风险”。

汇丰方面解释称，在这些安全环境中运行 App，可能导致银行无法识别某些安全威胁，或者无法及时向用户发送欺诈风险提醒，因此需要对运行环境进行限制。用户仍然可以正常在安卓手机上使用其汇丰英国 App，但需要确保 App 运行在系统正常环境中，而不能放置在 Secure Folder 或 Private Space 等隔离环境内。

这一调整引发了部分用户不满。部分用户指出，其他银行 App 目前仍然可以正常运行在三星 Secure Folder 中，因此难以理解汇丰为何采取不同做法。还有用户认为，汇丰应该在实施限制之前主动通知客户，而目前相关限制主要是在用户发现 App 无法使用后才获悉具体情况。