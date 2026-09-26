建成通车后将创下四个“世界第一”，石沱长江大桥公路桥今日顺利合龙

IT之家 9 月 26 日消息，据央视新闻今日报道，渝万高铁全线控制性工程石沱长江大桥公路桥顺利合龙，为后续桥面铺装、附属设施施工和渝万高铁全线按期建成通车创造有利条件。

据介绍，石沱长江大桥正线全长 1416.9 米，主桥长 1056 米，采用公铁同层分离式混合结合梁双联塔斜拉桥设计，高铁与公路同层分幅、并驾齐驱。其中 6 号主塔高达 253 米、5 号主塔高 234.9 米，桥面距长江江面约 110 米，相当于 30 多层楼高。

值得一提的是，大桥建成通车后将创下四个“世界第一”：

大桥创新采用公铁合建双联塔结构，是目前在建的 世界首座 公铁合建双联塔；

也是 世界首例 公铁同层分幅主梁设计；

其中，6 号主塔是 世界最高 双联主塔；

主跨达 608 米，是世界最大公铁合建同层分幅混合梁斜拉桥。

IT之家查询获悉，渝万高铁是我国“八纵八横”高速铁路主通道京昆、包（银）海通道的重要组成部分，是沿江高铁通道的重要补充。这条铁路已于 9 月 16 日启动静态验收。

线路起自重庆东站，终至万州北站，正线全长约 254 公里，设计时速 350 公里，全线共设重庆东、涪陵北、丰都北、忠县、万州北 5 座车站。目前，全线隧道、路基、桥梁等主体工程已完工，正全力推进铺轨和站后工程施工，为 2027 年全线建成通车奠定基础。