英伟达获批 AI 工具专利：缩短游戏优化周期，让游戏体验更稳定

IT之家 9 月 26 日消息，游戏媒体 respawnfirst 于 9 月 23 日发布博文，报道称英伟达获批 AI 工具专利，有望缩短游戏优化周期，为玩家带来更稳定的游戏体验。

该 AI 工具通过自然语言聊天界面，帮助游戏开发者诊断并优化 GPU 性能问题。在专利描述的一个示例场景中，开发者用自然语言询问“为什么开始光追后，帧时间飙升？”，该工具即时生成并运行 GPU 诊断代码，快速定位瓶颈，从而更快修复着色器编译卡顿、光追场景掉帧、镜头切换微卡顿等问题。

IT之家援引博文介绍，在英伟达勾勒的未来，该工具可以缩短游戏优化周期，更高效定位问题，开发者可以在更短时间内给出针对性优化或热修复，从而减少玩家“等几个月才优化好”的情况。

人手有限的团队也能用这套工具做更专业的性能分析，间接提升他们作品的 PC 版稳定性与帧率表现。

对于普通玩家而言，该工具重点排查突然掉帧、卡顿方面问题，排查提高 1% Low 帧率，从而提高游戏运行稳定性。

很多游戏一开光追就崩帧，如果开发者能更快找到“哪个着色器通道吃满带宽”、“哪一步渲染拖后腿”，就更可能给出可玩的平衡方案。