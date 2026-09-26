赛豆科技首款量产车 AIVA ME7 官宣 9 月 28 日亮相法国巴黎

IT之家 9 月 26 日消息，赛豆 AIVA 汽车今日宣布，旗下首款量产车 AIVA ME7 将于今年 9 月 28 日在法国巴黎・尚普拉特勒城堡亮相。

据IT之家此前报道，由重庆市沙坪坝区与赛力斯共同投资的赛豆科技在今年 6 月迎来首秀，发布 AIVA 首款概念车 AIVA Origin Concept，并宣布首款量产车型 AIVA ME7 将于年内发布，全系车型将覆盖 20 万元以上主流市场。

博主 @孙少军09 今年 8 月晒出照片，称有人在新疆吐鲁番碰到了正在进行高温测试的 AIVA ME7 伪装车。

从图中可以看到，AIVA ME7 的车身造型有望延续 AIVA Origin Concept 概念车的设计，车顶配有激光雷达，车顶尾部有一个小尾翼。

▲ AIVA Origin Concept 概念车

赛豆科技前身为重庆蓝电科技，今年完成约 66.71 亿元增资扩股，重庆地方国资成为第一大股东，赛力斯为第二大股东，宁德时代也通过旗下投资平台参与其中。

据官方介绍，AIVA 将是多方产业资源协同下形成的“新范式”，AIVA 品牌作为独立运营主体，负责品牌、产品与业务推进。

赛力斯作为重要股东方和产业资源方，在整车制造、供应链、质量体系与工程经验等方面提供支持；

宁德时代在电池技术、电池安全、动力电池充换电体系等方面提供系统的能源解决方案；

国资平台提供产业资源支持；

火山引擎为 AIVA 品牌提供豆包大模型、智能座舱等技术服务，帮助 AIVA 品牌提升 AI 汽车交互体验。

▲ AIVA Origin Concept 概念车