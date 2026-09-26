北京越野 BJ40 增程黑曜版上市：18.48 万元，原厂黑化 + 4.9s 破百

IT之家 9 月 26 日消息，北京越野 BJ40 增程黑曜版 9 月 26 日正式上市，售价 18.48 万元。新车采用原厂黑化外观方案，搭载增程四驱系统。

外观方面，BJ40 增程黑曜版配备哑光黑金属车漆、熏黑轮毂及前后下护板、亮黑车标，搭配红色四活塞刹车卡钳。车辆保留无框车门和分体式后尾门设计，车高 1964mm。

内饰部分，新车配备双 15.6 英寸中控副驾联屏。放倒第二排座椅后可形成纯平空间，容积达 1567L，可容纳折叠自行车、充气皮划艇等大件物品。

动力系统方面，BJ40 增程黑曜版搭载增程四驱系统，最大功率 391kW，峰值扭矩 655Nm，零百加速 4.9 秒。IT之家注意到，新车配备 41.7 度磷酸铁锂电池，纯电续航里程 201km，综合续航里程 1249km，综合油耗 1.17L/100km。

底盘方面，该车采用非承载式车身结构，配备三把差速锁。官方表示，在车轮悬空时可通过机械锁止将动力输出至有抓地力的车轮，实现脱困。

上市权益方面，北京越野同步推出多项购车权益，即刻下订可享 2 万元超级置换礼，首次试驾享百元好礼，转介绍至高奖励 800 元，并提供五年免费救援、0 首付等七重礼遇。新车采用订单化生产模式，先下定后排产。