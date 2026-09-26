全新领克 20 × Christelle Kocher 联名高定车衣官宣，9 月 28 日上市

IT之家 9 月 26 日消息，领克汽车今日宣布，全新领克 20 × Christelle Kocher 联名高定车衣即将登场。新车将于 9 月 28 日上市。

官方表示，从灵感溯源、视觉符号到线条语言，KOCHÉ 创始人兼创意总监、香奈儿高级定制手工坊 Lemarié 艺术总监 Christelle Kocher 深度共创，将高定美学与领克 The Next Day 设计语言相融。

新车定位精致驾趣纯电 SUV，属于领克 Z20 的改款换代产品，基于 SEA 浩瀚架构打造，车长 4495mm、轴距 2755mm。IT之家附主要卖点如下：

动力与补能：全系标配全域 800V 高压平台与 6C 超高充电倍率，最大充电功率可达 460kW，电量从 10% 充至 80% 仅需约 12 分钟。车辆提供 545km 和 630km 两种 CLTC 续航版本。

智能驾驶：全系标配激光雷达，由 28 颗高精度智能感知单元构成感知硬件基础。搭载千里浩瀚 H5 辅助驾驶系统，并配备全场景泊车辅助与全方位主动安全辅助功能。

底盘与操控：搭载新一代 16 合 1 碳化硅油冷电驱，并配备 CCD 连续可变阻尼电控减震系统及爆胎稳定控制系统。

独特设计：外观配备“破风流光双尾翼”，增强运动感，全球首创 125L 电动前备箱。

舒适配置：内置 37.5L 车规级前冰柜和 6.8L 中扶手冷暖冰箱，并搭载 Lynk Sound 23 扬声器音响系统与流光环绕氛围灯。