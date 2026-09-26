微星 CLAW 8 EX AI+ 掌机英特尔锐炫 G3 款上市，较 G3 Extreme 款便宜 1000 元

IT之家 9 月 26 日消息，微星 (MSI) 现已在电商平台发售基于英特尔锐炫 (Arc) G3 处理器的 CLAW 8 EX AI+ 掌机。

锐炫 G3 处理器的 GPU 是拥有 10 个 Xe 核心、最大动态频率 2.2GHz 的 Arc B370，CPU 部分则是 2P + 8E + 4LP-E。在同样的 32GB + 512GB 存储器配置下，这一 "CG3M" 型号定价 10499 元，比锐炫 G3 Extreme 款低 1000 元。

该掌机依旧配备 8" WUXGA 120Hz 500nits IPS 触控屏，拥有 100% sRGB 色域，支持可变刷新率；内置双风扇双热管内吹散热系统；集成基于霍尔效应传感器的摇杆与扳机，拥有人体工学握把以及线性马达。

其内置 80Whr 电池、Hi·Res AUDIO 认证双扬声器，支持 Wi-Fi 7 & 蓝牙 6.0，提供 2 个雷电 4 接口、microSD Express 读卡器。

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