东风风神 L8Y 首批车主交付：女星毛晓彤现场提车，9.19 万元起

IT之家 9 月 26 日消息，东风风神官方昨日在长城下举办风神 L8Y 首批车主交付仪式。其中，毛晓彤作为风神 L8Y 车主身份参加，作为车主代表接收新车。

8 月 21 日，东风风神 L8Y 在 2026 成都车展上市，定位 9 万级纯电 SUV。535KM 领先版市场指导价 10.09 万元，超值福利价 9.19 万元。

风神 L8Y 为紧凑型纯电 SUV，长宽高 4688/1900/1617mm，轴距 2775mm。后备箱常态容积 413L，放倒后可拓展至 1502L。

IT之家此前报道，这款车搭载高通骁龙 8155 车机芯片，15.6 英寸 2.5K 中控屏支持 HUAWEI HiCar、Carlink、Carplay。50 英寸 AR-HUD 支持车道级 AR 实景导航。

前排标配云柔大沙发，主副驾支持座椅按摩、通风、加热、记忆迎宾，配备三气袋四向腰托。动力搭载六合一集成电机，最大功率 135kW，峰值扭矩 260Nm。

车辆采用前麦弗逊后五连杆独立悬架，配备 61.83kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航 535km，支持 20 分钟 3C 快充和 3.3kW 外放电。风神 L8Y 获中汽中心“零甲醛”“零苯”双认证，配备 60 秒极速除味功能。

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