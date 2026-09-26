公安网安部门侦破一起侵犯公民个人信息案：涉嫌倒卖 4000 多万条个人信息

IT之家 9 月 26 日消息，据公安部网安局今日通报，山东枣庄公安网安部门近期侦破了一起侵犯公民个人信息案，打掉犯罪团伙 2 个，抓获涉案人员 28 名。该案查获非法获取、倒卖的公民个人信息 4000 余万条，查明涉案金额 600 余万元。

2026 年 5 月，枣庄滕州公安网安部门在工作中发现，网民马某某长期通过非法渠道大量购买公民个人信息。马某某将所购信息批量用于贷款业务电话推销，影响群众合法权益，公安网安部门随即开展调查。

经查，马某某组织大批人员，规模化非法获取、倒卖公民个人信息。其搭建“获取 — 整理 — 分销 — 变现”黑色犯罪链条，辐射范围广、涉案数量巨大、社会危害性极强。查清案情后，警方分赴多地，抓获全部涉案人员 28 名，捣毁该侵犯公民个人信息犯罪团伙。

警方提醒，个人信息泄露易引发电信诈骗、精准骚扰、网络敲诈等犯罪，严重威胁群众财产安全和社会稳定。广大网民应增强防范意识，妥善保管个人隐私信息，不随意泄露登记。发现信息泄露或相关违法线索，应及时向公安机关举报。

IT之家注：根据《刑法》第二百五十三条之一，侵犯公民个人信息罪最高可处七年有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国个人信息保护法》第十条规定，任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。