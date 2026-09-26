深蓝汽车邓承浩：深蓝第 100 万辆即将下线

IT之家 9 月 26 日消息，深蓝汽车董事长邓承浩今日表示，新能源汽车行业淘汰赛在即，单点突破失效，体系能力才是关键。

另外再和大家分享一个喜讯， 深蓝第 100 万辆即将下线 ，在此也感谢 100 万用户一路同行。

据IT之家此前报道，9 月 1 日，深蓝汽车宣布，8 月全球销量 28,659 辆，全球累计销量突破 94.76 万辆。

延伸阅读

公开资料显示，深蓝品牌的起点可追溯至 2018 年长安汽车启动的新能源发展计划“香格里拉计划”，该计划推动新能源业务独立运营并成立重庆长安新能源汽车科技有限公司。2022 年 1 月，长安汽车正式发布“深蓝”新能源品牌，同步公布首款车型深蓝 SL03，该车基于 EPA1 全电数字平台打造，兼容纯电、增程、氢电三种动力形式；同年 7 月 SL03 上市，12 月交付量突破万辆。

2023 年 3 月，长安深蓝更名为深蓝汽车并实现独立运营；同年 6 月推出首款 SUV 车型深蓝 S7，11 月随长安汽车新能源品牌矩阵进入东南亚市场，开启全球化布局。2024 年 3 月，第三款车型深蓝 G318 上市，向中大型硬派越野细分市场拓展。

关于“第 100 万辆下线”的具体节点，据报道，全新深蓝 S07 AI 激光版将于 9 月 28 日上市，届时深蓝汽车将迎来第 100 万辆量产下线。该车定位“长续航 AI 激光智能 SUV”，由深蓝汽车与火山引擎围绕豆包大模型与智能座舱深度共创，成果率先落地该车型，覆盖 One Agent、情绪管家、声纹智控、场景积木、路线规划、车外语音交互六大能力。