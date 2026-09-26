国内首座五跨连续三跨吊组合桥塔平面缆悬索桥，厦金大桥（厦门段）关键控制性工程刘五店悬索桥合龙

IT之家 9 月 26 日消息，据央视新闻今日报道，厦金大桥（厦门段）关键控制性工程刘五店悬索桥 9 月 24 日顺利合龙，为推动厦金大桥（厦门段）项目实现海上主线通车创造了有利条件。

IT之家注：刘五店悬索桥是国内首座五跨连续三跨吊组合桥塔平面缆悬索桥，也是福建省最大跨径桥梁和首座全离岸式海中悬索桥，全长 1948 米，主跨 928 米，桥面由 126 榀流线型扁平钢箱梁组成，总重量约 5.3 万吨，离海面约 70 米，通航孔可通行 20 万吨级货运船舶。

下一步，项目团队将加快推进刘五店悬索桥桥面系与机电交安工程施工，全力冲刺年度建设目标，推动厦金大桥（厦门段）海上主线按期建成通车。厦金大桥（厦门段）全长约 19.6 公里，全线建成通车后将与厦门翔安国际机场、厦金航线共同构建起对台海陆空立体交通新格局。