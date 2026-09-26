世嘉《超级忍 反攻的斩击》登陆任天堂 Switch 2：168~224 港币

IT之家 9 月 26 日消息，世嘉《超级忍 反攻的斩击》任天堂 Switch 2 版已于 9 月 24 日正式发售，同步推出实体版与数字版。

其中，数字标准版在港区售价为 168 港币（IT之家注：现汇率约合 144 元人民币），数字豪华版 224 港币（现汇率约合 192 元人民币）。

数字豪华版包含游戏本体、“世嘉反派关卡”DLC、数字美术画册、数字原声集、“简易医疗”护符、“幽灵风格”装束及 2000 金币。

据外媒 VGC 报道，已购买 Switch 版的玩家无法免费升级至 Switch 2 版，也不能以优惠价格购买，若想在新主机上游玩需重新购买。

该作由曾开发《怒之铁拳 4》的 Lizardcube 工作室与世嘉联合打造，于 2025 年 8 月 29 日首发，登陆 PlayStation 4/5、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch 及 PC 平台。

游戏采用手绘美术风格，主角乔 · 武藏可通过护符自由拓展能力，组合忍刀、手里剑、忍术、忍法应对敌人。关卡中包含需要施展忍技突破的难关与隐藏道路。

2026 年 4 月 3 日，游戏推出“世嘉反派关卡”DLC，来自《刺猬索尼克》的蛋头博士、《Golden Axe》的迪斯亚达与《人中之龙》的真岛吾朗作为 Boss 登场。