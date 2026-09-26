张雪兑现承诺，近 200 人包机赴意大利 WSBK 为车队助威

IT之家 9 月 26 日消息，9 月 24 日晚，张雪机车创始人张雪兑现此前公开承诺，包机带领约 200 人团队飞赴意大利，现场观看今日举行的 WSBK 世界超级摩托车锦标赛意大利克雷莫纳站比赛。

本次出行团队共约 200 人，其中 170 人搭乘包机从重庆出发，剩余约 30 人自行前往意大利集结。团队成员包括公司员工、研发人员及供应商伙伴。

登机前，张雪与员工互动，喊出“老板画的饼好不好吃”，员工齐声回应，相关视频在社交平台传播。重庆机场为团队开设了专用安检通道。

张雪此前在采访中承诺，如果车队成绩好，将带员工前往海外观赛。9 月 25 日，张雪机车核心研发负责人邓连松表示，员工日常工作强度较大，此次海外观赛能让研发、生产一线人员亲眼看到自己参与打造的赛车在国际赛道飞驰。

据员工透露，此次行程共 5 天，费用由公司承担，涵盖吃穿住行及统一服装。张雪之子张擎天也一同随行。

IT之家注：WSBK 意大利克雷莫纳站是本赛季第十站，赛道全长 3.768 公里，共 13 个弯道，为当前 WSBK 赛历中最短赛道。张雪机车法国车手瓦伦丁 · 德比斯本赛季表现强劲，目前在 WorldSSP 车手积分榜以 209 分排名第二。制造商积分榜方面，张雪机车以 211 分位列第三，落后于雅马哈和杜卡迪。

意大利站是本赛季倒数第三站，比赛结果将直接影响年度排名。德比斯与队友卡里卡苏洛代表张雪机车参赛。

赛事期间，张雪还将进入维修区，与德比斯及车队工程师沟通赛车调校。9 月 26 日和 27 日将分别进行两场正赛。

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