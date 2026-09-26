中科宇航力箭一号总装周期缩短至约 15 天：南沙总装厂房年产能 30 发，接单到发射周期压缩至半年内

IT之家 9 月 26 日消息，据央视新闻今日报道，中科宇航力箭一号运载火箭总装周期已从首飞阶段的约 3 个月缩短至目前约 15 天。随着该火箭进入高密度、常态化发射阶段，目前已基本实现每月均有发射任务。

与之匹配，南沙总装厂房年产能可达 30 发。火箭总装（IT之家注：将箭体结构、发动机、电气系统等部件组装为完整运载火箭的过程）环节的提速，是发射频率提升的基础。

生产组织方式上，过去一发火箭往往由一批人从头跟到尾，如今不同工位可并行推进。这一调整使总装效率明显提高。

目前，以力箭一号为代表的商业火箭生产方式正从“按任务生产”转向提前备产。从接单到发射的周期可压缩到半年以内。

先进制造正推动商业火箭从任务式交付，向更加稳定、规模化的空间运输服务转变。卫星是进入太空的“乘客”，火箭是运送“乘客”的“交通工具”。

随着“乘客”数量增加，对“交通工具”的产能与交付节奏提出更高要求。商业火箭的批量化生产与常态化发射，正成为应对这一需求的主要路径。

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