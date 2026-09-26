国际机器人联合会：中国蝉联全球工业机器人最大市场，2025 年约占全球总安装量的 59%

IT之家 9 月 26 日消息，据新华社报道，国际机器人联合会 24 日发布的《2026 年世界机器人报告》显示，2025 年中国工业机器人安装量达 35.4 万台，约占全球总安装量的 59%，创历史新高，中国连续两年成为全球最大工业机器人市场。

报告预计，中国工业机器人市场仍有较大增长空间，从目前到 2029 年有望保持年均 5% 至 10% 的增长率。

IT之家获悉，从全球范围看，2025 年全球工厂在役工业机器人数量达到 500 万台，同比增长 9%，创历史新高；全年新增安装工业机器人超过 60 万台，同比增长 11%。报告指出，亚洲工业机器人应用增长最为强劲，美洲次之，欧洲增速相对缓慢。

主要市场中，美国 2025 年超过日本，成为全球第二大工业机器人市场，全年新增安装近 3.85 万台，同比增长 12%。日本新增安装 3.62 万台，同比下降 19%，全球排名由第二位降至第三位。德国是全球第五大、欧洲最大的工业机器人市场，2025 年新增安装量不足 2.5 万台，同比下降 8%。

报告预计，随着全球制造业生产布局调整加快、劳动力短缺持续，以及人工智能、机器视觉和传感技术不断进步，工业机器人需求有望进一步增长。