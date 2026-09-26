NASA“雨燕”救援任务失败：LINK 航天器已坠入大气层，耗资 3000 万美元

IT之家 9 月 26 日消息，当地时间 9 月 25 日，美国凯塔利斯特太空科技公司宣布，其研发的机器人航天器 LINK 未能完成抬升 NASA“雨燕”天文台轨道的任务，当天脱离轨道并再入地球大气层。

IT之家此前报道，LINK 于 7 月 3 日从马绍尔群岛发射升空，原计划在轨与“雨燕”天文台交会并将其捕获，通过自身推进系统抬升其轨道高度，以延长科学观测寿命。凯塔利斯特公司表示，LINK 在发射后顺利完成早期轨道运行，但在系统调试过程中出现姿态控制问题。

据美联社报道，LINK 入轨后不久便遭遇电子故障，三台反作用轮中有两台失效。随后一个反应控制阀失灵，导致航天器快速旋转，一度达到每秒约 9 度，通信也随之中断。工程师利用推进器和剩余反作用轮恢复了部分姿态控制，但这一操作大幅增加了推进剂消耗。NASA 与凯塔利斯特随后认定，LINK 已无足够燃料安全执行捕获和轨道抬升任务。

8 月 19 日，双方正式宣布终止救援尝试。此后数周，团队利用剩余时间测试了 LINK 的三条机械臂，并引导航天器接近至距“雨燕”12 至 15 公里处，拍摄了照片。LINK 最终在轨运行 85 天，任务总耗资 3,000 万美元（现汇率约合 2.02 亿元人民币）。

“雨燕”天文台（Swift Observatory）于 2004 年发射，主要任务是观测伽马射线暴。它以快速响应能力著称，可在探测到伽马射线暴后数十秒内转向目标，为其他望远镜提供观测指引。不过，“雨燕”设计寿命仅两年，目前已服役超 20 年。受太阳活动加剧导致的高层大气阻力影响，其轨道高度持续下降，且自身没有推进系统。NASA 此前表示，若无干预，“雨燕”预计将于今年晚些时候再入大气层。

NASA 官员 Shawn Domagal-Goldman 在声明中表示，尽管任务未能成功，但这次尝试为未来的卫星救援积累了宝贵经验。凯塔利斯特 CEO 李根熙称，公司会将此次任务中吸取的教训应用于未来的卫星回收项目，“这是我们能够在此基础上继续发展的基础”。